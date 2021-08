Кабул әуежайындағы жарылысты ИМ мойнына алды

"Ислам мемлекеті" террористік ұйымы бейсенбі күні Кабулда болған екі жарылысты да мойнына алды, деп хабарлайды zakon.kz centralasian.org-ке сілтеме жасап.

CNN телеканалының мәліметіне қарағанда, бірінші жарылыс әуежайға кіреберіс маңда, екіншісі әуежайға жақын жерде орналасқан Barron қонақүйі жанында болған. Бұл ақпаратты Пентагон өкілі Джон Кирби растады.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.