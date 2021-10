Нобель сыйлығының экономика саласындағы лауреаттары аталды

Нобель комитеті экономика саласындағы сыйлық иегерлерінің есімдерін жариялады, деп хабарлайды zakon.kz.

2021 жылы сыйлық үш ғалымға берілді: канадалық Дэвид Кард және американдық Джошуа Ангрист пен Гидо Имбенс.

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn