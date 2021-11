Роналдудың кішкентай жанкүйері алаңға жүгіріп шықты

Ирландия мен Португалия кездескен 2022 жылғы әлем чемпионатына іріктеу матчы 0:0 есебімен тең аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төрешінің соңғы ысқырығынан кейін алаңға өзінің кумирі Роналдуды құшақтау үшін кішкентай қыз жүгіріп шықты. Ал Португалия құрамасының шабуылшысы стюардтан қызды өткізіп жіберуін сұрап, жас фанатына жейдесін сыйлады.

Cristiano Ronaldo gave his shirt to a young fan after Portugal's match against the Republic of Ireland ???? pic.twitter.com/6fgB3A1rTg