"Мемлекеттік хатшы ретінде Қазақстанға алғашқы сапарым": Блинкен әуежайда түскен суретін жариялады

Фотоның астына ол бүгін (27 ақпан) Қазақстан, Өзбекстан және Үндістанға сапарға аттанатынын атап өтті.

Today I’m embarking on a trip to Kazakhstan, Uzbekistan, and India. It will be my first time as Secretary visiting Kazakhstan and Uzbekistan — and I look forward to advancing our Central Asian partnerships. From there, I’ll head to India for the #G20 Ministerial. pic.twitter.com/ut18nMTy9j