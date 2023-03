БҰҰ: Түркия мен Сириядағы жер сілкінісі салдарынан 850 мың бала баспанасыз қалды

ЮНИСЕФ балалар қорының мәліметінше, екі елде мыңдаған бала уақытша баспаналарда тұруға мәжбүр. Түркия мен Сирияда 6 ақпанда болған күшті жер сілкінісі салдарынан қаза тапқандар мен зардап шеккендердің нақты саны әлі белгісіз. ЮНИСЕФ сарапшылары мыңдаған бала қиын жағдайда қалып отырғанын және олардың көмекке, соның ішінде психологиялық көмекке зәру екенін атап өтті.

One month on from the devastating earthquakes, millions of people in Türkiye and Syria remain in urgent need of humanitarian assistance.



