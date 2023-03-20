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Бір мандатты округтер бойынша кімдер Мәжіліске өтті

сайлау Сурет: Zakon.kz
2023 жылғы 20 наурызда ҚР Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров бір мандатты округтер бойынша кімдер Мәжіліске өткенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Округтер бойынша:

Астанадағы №1округ - Дәулет Тұрлыханов;

№2 округ Астана - Дәулет Мұқаев; 

№3 округ Алматы - Ермұрат Бәпи; 

№4 округ Алматы - Стамбеков Ерлан; 

№5 округ Алматы - Бақытжан Базарбек; 

№6 округ Шымкент - Исабеков Данабек; 

№7 округ Шымкент - Болатбек Нәжіметдинұлы; 

№8 округ Абай облысы - Нұртай Сабильянов; 

№9 округ Ақмола облысы - Айна Мұсырәлимова; 

№10 округ Ақтөбе облысы - Қазыбек Әбішев; 

№11 округ Алматы облысы - Ардақ Назаров; 

№12 округ Алматы облысы - Данияр Қазқарауов; 

№13 округ Атырау облысы - Әділ Жубанов; 

№14 округ Батыс Қазақстан облысы - Абзал Құспан; 

№15 округ Жамбыл облысы - Искандиров Мұкаш; 

№16 округ Жамбыл облысы - Гүлдара Нұрұмова (экс-депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва);

№17 округ Жетісу облысы - Руслан Қожасбаев; 

№18 округ Қарағанды облысы - Құдайберген Бексұлтанов; 

№19 округ Қарағанды облысы - Арман Қалықов; 

№20 округ Қостанай облысы - Еркін Әбіл; 

№21 округ Қызылорда облысы - Мархабат Жайымбетов; 

№22 округ Маңғыстау облысы - Жаңбыршын Еділ (Мәжілістің VII шақырылымының экс-депутаты)

№23 округ Павлодар облысы - Амантай Жарқынбек; 

№24 округ Солтүстік Қазақстан облысы - Еркебұлан Мәмбетов; 

 №25 округ Түркістан облысы - Қайрат Балабиев; 

№26 округ Түркістан облысы - Ұласбек Сәдібеков; 

№27 округ Түркістан облысы - Темір Қырықбаев; 

№28 округ Ұлытау облысы - Ерболат Сатыбалдин;

№29 округ Шығыс Қазақстан облысы - Тұмашинов Лұқбек.

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Редакция Zakon.kz
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