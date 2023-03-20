Бір мандатты округтер бойынша кімдер Мәжіліске өтті
Округтер бойынша:
Астанадағы №1округ - Дәулет Тұрлыханов;
№2 округ Астана - Дәулет Мұқаев;
№3 округ Алматы - Ермұрат Бәпи;
№4 округ Алматы - Стамбеков Ерлан;
№5 округ Алматы - Бақытжан Базарбек;
№6 округ Шымкент - Исабеков Данабек;
№7 округ Шымкент - Болатбек Нәжіметдинұлы;
№8 округ Абай облысы - Нұртай Сабильянов;
№9 округ Ақмола облысы - Айна Мұсырәлимова;
№10 округ Ақтөбе облысы - Қазыбек Әбішев;
№11 округ Алматы облысы - Ардақ Назаров;
№12 округ Алматы облысы - Данияр Қазқарауов;
№13 округ Атырау облысы - Әділ Жубанов;
№14 округ Батыс Қазақстан облысы - Абзал Құспан;
№15 округ Жамбыл облысы - Искандиров Мұкаш;
№16 округ Жамбыл облысы - Гүлдара Нұрұмова (экс-депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва);
№17 округ Жетісу облысы - Руслан Қожасбаев;
№18 округ Қарағанды облысы - Құдайберген Бексұлтанов;
№19 округ Қарағанды облысы - Арман Қалықов;
№20 округ Қостанай облысы - Еркін Әбіл;
№21 округ Қызылорда облысы - Мархабат Жайымбетов;
№22 округ Маңғыстау облысы - Жаңбыршын Еділ (Мәжілістің VII шақырылымының экс-депутаты)
№23 округ Павлодар облысы - Амантай Жарқынбек;
№24 округ Солтүстік Қазақстан облысы - Еркебұлан Мәмбетов;
№25 округ Түркістан облысы - Қайрат Балабиев;
№26 округ Түркістан облысы - Ұласбек Сәдібеков;
№27 округ Түркістан облысы - Темір Қырықбаев;
№28 округ Ұлытау облысы - Ерболат Сатыбалдин;
№29 округ Шығыс Қазақстан облысы - Тұмашинов Лұқбек.