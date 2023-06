Джо Байден Әуе күштері академиясында диплом тапсыру рәсімі кезінде шалынып жығылды

Байден өздігінен тұруға тырысқанымен, тұра алмаған. Күзетшілер тез жетіп, оны тұрғызуға көмектескен. Желіде сол сәттің бейнежазбасы тарады.

Ақ үйдің қоғаммен байланыс жөніндегі директоры Бен Лаболт Twitter-де Байденнің жағдайы жақсы екенін жазды.

"Оның жағдайы жақсы", – деп жазып, АҚШ президенті сахнада шынымен шалынып жығылғанын растады.

He's fine. There was a sandbag on stage while he was shaking hands. https://t.co/jP4sJiirHh