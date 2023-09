Үндістанның атауы өзгеруі мүмкін

Бұл ақпаратты Конгресс жетекшісі Джайрам Рамеш растады. Ол Раштрапати-Бхаван президент Бхараттың атынан G20 елдерінің қатысушыларына шақыру жібергенін атап өтті. "Демек, бұл жаңалық рас", – деп жазды Рамеш Twitter-де.

"Енді Конституцияның 1-бабында: "Үндістан болған Бхарат Штаттар одағы болуға тиіс" деп жазылуы мүмкін", – нақтылады Рамеш.

So the news is indeed true.



Rashtrapati Bhawan has sent out an invite for a G20 dinner on Sept 9th in the name of 'President of Bharat' instead of the usual 'President of India'.



Now, Article 1 in the Constitution can read: "Bharat, that was India, shall be a Union of States."…