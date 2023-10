Ямайкада каннабис қосылған кәмпитке уланған ондаған оқушы ауруханаға түсті

Ямайка Білім министрлігінің мәліметінше, жеті жастан 12 жасқа дейінгі балалар білмей, құрамында каннабис бар тәтті жеп уланған. 60-тан астам мектеп оқушысы құсу және галлюцинация белгілерімен ауруханаға түсті, деп жазды CNN.

Ямайканың білім министрі ашық түсті қаптамаға салынған кәмпиттерді 21 жасқа толмағандарға жеуге тыйым салынғанын атап өтті.

This was reported to MoEY as a pic of the package with the sweets that children from St. Ann’s Bay Primary ate which caused them to vomit and hallucinate. Over 60 primary school students had to be taken to hospital. Parents please beware!! pic.twitter.com/Kf2HhROzIA