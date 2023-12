Үндістанда табиғи апат салдарынан 35 адам опат болды

Синьхуа агенттігінің хабарлауынша, бірнеше округте қатты жауын-шашын болып, еңіс жерлерді су басып, тас жол және теміржол қатынастары бұзылды.

Штаттың бас хатшысы қазір зардап шеккен аудандардағы құтқару операциясы аяқталғанын және негізгі қызметтерді қалпына келтіруге баса назар аударылып жатқанын атап өтті.

Тасқын судан зардап шеккен 50 мыңға жуық адам қауіпсіз орындарға эвакуацияланды. Су тасқыны мен нөсер жаңбыр 3,7 мың лашық пен 170 баспанаға зақым келтірді. Сонымен қатар 183 мың гектар аумақтағы егістікті су басты. Үкіметтік топтар залал шығынын есептеп жатыр.

Тамилнадтағы тасқын ай басында штаттағы Ченнаи мен оған етене жақын орналасқан үш округке төнген "Мичаунг" циклоны салдарынан енді есін жиып жатқанда жағдайды одан сайын қиындатуда.

