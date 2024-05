Пәкістан билігі Бішкектен шамамен 200 студентті арнайы рейспен алып шықты

Пәкістандық PTV News телеарнасы бұл алғашқы рейс екенін нақтылап, биліктің студенттерді Қырғызстан астанасынан әкетуді жалғастыруы мүмкін екенін хабарлады.

Студенттерді әуежайда Пәкістанның федералды ішкі істер министрі қарсы алды.

Special flight KA571 has landed at Lahore Airport safely bringing back the first batch of 180 Pakistani students from Kyrgyzstan.



Federal Minister for Interior @MohsinnaqviC42 was present to receive the students at the airport. pic.twitter.com/TfOiVQeow7