Еуропаның бірнеше елін су басты

Бельгиядағы Воерен муниципалитетін су басты. Сенбі күні кешке Бервийн өзені нөсер жаңбырдан кейін кенерінен асып, тасыды, деп жазады Euronews.

Тұрғындар су тасқыны кезінде түсірген видеоларымен әлеуметтік желіде жаппай бөлісіп жатыр. Батыс БАҚ-тары таратқан бірқатар видеоларды өз назарларыңызға ұсынамыз.

Бельгия

Қазір су деңгейі төмендеп, көшені тазарту жұмыстары басталған. Бірақ 500 отбасы әлі де жарықсыз отыр.

