Дели әуежайындағы шатыр нөсер жауынның әсерінен құлап, бір адам мерт болып, сегіз адам жараланды

NDTV мәліметінше, әуежайдың шатыр жабыны мен тірек арқалықтары құлап, қону аймағында тұрған бірнеше көлікке зақым келтірді.

Жәбірленуші Арқалық құлаған көліктен шығарылды.

Зардап шеккен терминалдан барлық рейстер уақытша тоқтатылды. Бұған қоса, күннің бірінші жартысындағы рейстер толығымен тоқтатылды.

