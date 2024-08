Франциядан Ұлыбританияға бір тәулік ішінде үрмелі қайықпен 500-ге жуық заңсыз иммигрант көшіп келді

Жергілікті ІІМ баспасөз қызметі жазғандай, соңғы аптада елге 1,4 мыңға жуық заңсыз иммигрант келген. Жыл басынан бері Ұлыбританияға заңды негізсіз 19 мың адам келгені атап өтілді. Өткен жылы-шамамен 30 мың адам қоныс аударған болатын.

The Liebour strategy to control illegal immigrants from gaining access to the UK and associated generous benefits all paid for by the subservient UK taxpayers



Who voted for this dross?



English Channel mayhem as nearly 500 migrants reach UK in single day https://t.co/0D1zkgfR52