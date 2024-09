Германияда қолында ұзын пышағы бар ер адам екі үйге от қойып, дүкендерді де талқандады

Bild мәліметтері бойынша, 41 жастағы Сирия азаматы жүк көлігімен екі дүкенді талқандап, содан кейін екі тұрғын үйді өртеп жіберген.

Содан кейін ер адам ұзын пышақпен көшеде жүгіріп жүрген. Дүкендердің бірінің ауласында оны полицей ұстады. Бүгін, 29 қыркүйекте ол сот алдында жауап береді. Оның мұндай қылмысқа бару себептері белгісіз.

🇩🇪❌🏴 Terror attack in #Essen: #Syrian sets fires, injures 31 people, including 8 children!



A 41-year-old Syrian left a trail of devastation in Essen on Saturday evening. First he set two fires in apartment buildings, injuring 31 people, including eight seriously injured… pic.twitter.com/x6B0I1aiOm