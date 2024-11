Испанияда су тасқыны салдарынан қаза тапқандардың саны артуда

Sky news-тің хабарлауынша, құтқарушылар командасы су тасқыны болған ел аумақтарында тірі қалғандар мен өлгендерін денелерді іздеуге жұмылдырылды.

Испанияда бір күнде жылдық жауын-шашын көлемі түскен. Жергілікті биліктің мәліметі бойынша, Валенсия аймағының бір өзінде кем дегенде 205 адам қайтыс болды.

Әлеуметтік желіде адамдар Валенсияда теміржол желісі бүлінгенін және аймақты Мадридпен байланыстыратын жоғары жылдамдықты теміржол пойызы тоқтатылғанын жазуда. Сарапшылардың айтуынша, оны жөндеуге кемінде үш апта қажет.

