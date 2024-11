Молдовадағы президенттік сайлаудың қорытындысы белгілі болды

Молдова ОСК мәліметтеріне сәйкес, қазіргі Майя Республикасының Президенті Санду 55,07%, ал оның қарсыласы Александр Стояногло 44,93% жинады.

Санду 130 мыңнан астам дауысқа ие болды. Бұл ретте елден тыс жерлерде 75 мыңдай бюллетень тексерілмеген күйінде қалғанын айта кеткен жөн.

Елдің ОСК деректерінен кейін, көп ұзамай Санду президенттік сайлауда жеңіске жеткенін мәлімдеді.

Moldova, today you are victorious. Together, we’ve shown the strength of our unity, democracy, and commitment to a dignified future. Thank you, dear Moldovans, at home and abroad. Walk with pride—you are freedom, hope, and resilience. I am proud to serve you all. pic.twitter.com/yGGlrjAMEC

Оның айтуынша, Санду сайлауда кездескен барлық қиындықтарға қарамастан таза жеңіске жетті. Сондай-ақ, ол Молдаваны "Еуроболашаққа" жетелеу үшін Сандумен үздіксіз жұмыс істейтінін атап өтті.

Congratulations, dear @sandumaiamd, on your victory tonight.



It takes a rare kind of strength to overcome the challenges you’ve faced in this election.

Еурокомиссия басшысы Урсула фон дер Лейен жаңа басшы Майя Сандуды жеңісімен құттықтады. Бұл туралы ол Х әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды.





I’m glad to continue working with you towards a European future for Moldova and its people. pic.twitter.com/YcCurwhpCq