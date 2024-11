Түркиядағы мұнай өңдеу зауытында жарылыс болды

A-haber телеарнасының мәліметінше, оқиға Астана уақытымен сағат 22:00-де кәсіпорынның мұнай қыздыру пешінде болған.

Нақтыланғандай, шикі мұнай өңдеу қондырғыларының бірінде өрт болды, қондырғы тоқтатылды.

💥🔥

TURKEY

EXPLOSION

OIL REFINERY

Aliağa, Türkiye



👉An explosion occurred at the Tupras refinery in Izmir’s Aliaga district around 8:00 PM local time on Monday.



👉The explosion reportedly took place in the crude oil furnace… pic.twitter.com/yEfvPKsysx