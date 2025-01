"Ғимараттар қирады". Тибетте қатты жер сілкінісі болып, 52 адам қаза тапты

Синьхуа агенттігінің мәліметі бойынша, тағы 62 адам зардап шекті.

Бұған дейін Қытайдың орталық теледидары тоғыз адамның қаза тапқанын хабарлаған. Табиғи апаттан көптеген ғимараттар қирады. Билік іздеу-құтқару жұмыстарын ұйымдастырды. Апат аймағында халықты эвакуациялау басталды.

Жер сілкінісі жергілікті уақыт бойынша 9:05-те (Астана уақыты бойынша 6:05-те) тіркелді. АҚШ геологиялық қызметінің мәліметінше, жер сілкінісінің магнитудасы 7,1 баллды құрады. Қытайдың сейсмикалық орталығы жер тербелісі магнитудасын 6,8 деп бағалады. Зілзала эпицентрі Тибеттің халық ең көп қоныстанған екінші қала - Шигадзеден 163 шақырым қашықтықта болды. Зілзала ошағы 10 шақырым тереңдікте орналасқан.

WATCH: At least 32 people have been killed after a powerful earthquake struck a remote region of Tibet on Tuesday morning, according to Chinese state media, with tremors felt in neighboring Nepal and parts of northern India. pic.twitter.com/mU4dQ2Pymf