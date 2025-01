Бразилия жағажайына ішінде жолаушылары бар ұшақ құлады

G1 басылымының ақпаратынша, тек ұшқыш көз жұмды.

Төрт жолаушы, оның ішінде екі бала құтқарылды. Сонымен қатар, құлаған жерде болған үш адам жарақат алды.

Алайда кейбір БАҚ өкілдері екі адамның қайтыс болғанын жазды.

Cessna 525 #Citation , PR-GFS,crashed in #Ubatuba airport, São Paulo, landing on runway 09, which is around 3000 ft long. The pilot and 2 passengers were killed, 4 passengers were rescued alive. 3 persons on the ground were injured. pic.twitter.com/m6p2NWB97W

Апаттың себептері туралы әлі ақпарат жоқ.

A plane has crashed on Ubatuba beach in São Paulo, Brazil. According to the São Paulo Fire Department there were 5 people on the aircraft. Two adults and two children were rescued alive. pic.twitter.com/IUMbiyJ8qr