Бельгияда жалпыұлттық ереуіл өтіп жатыр

RTFB арнасының ақпаратынша, наразылық әлеуметтік төлемдерді 3 миллиард еуроға қысқартуға қарсы бағытталған. Бельгия астанасының орталығында қазір 50 мыңнан 100 мыңға дейін адам жиналған, осыған байланысты аумақ жабық.

Ереуілдің қазірге белгілі қатысушылары:

Елдегі ең ірі кәсіподақтардың бірінің ақпаратынша, акция 24 сағатқа созылады. Сондай-ақ, полиция Брюссельге көлікпен барудан бас тартуды ұсынды, өйткені қалада үлкен кептелістер болады деп күтілуде.

Наразылық акциясы ел бюджетіндегі әлеуметтік қаражатты жылына 3 миллиард еуроға қысқарту жоспарларын тудырды. Жоспарларды Премьер-министрге кандидат, "Жаңа фламанд альянсы" оңшыл радикалды партиясының төрағасы Барт Де Вевер дайындады. Оның айтуынша, ол елдің әскери шығындарының төмендеуін қолдайды.

⚠ Due to a national #manifestation & #strike by handlers & security staff on 13/1, airport operations will be disrupted. Several flights will be cancelled/ rescheduled, impacted passengers will be notified by their airline. Public transport will also be impacted.



➡ For more… pic.twitter.com/if17dS84zZ