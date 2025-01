Кепілден босатылған Израиль азаматтары жақындарымен қауышты

Бұл туралы Цахалдың баспасөз қызметі өздерінің Telegram арнасында мәлімдеді.

Times of Israel басылымының дерегінше, қыздар Израильдің орталық бөлігіндегі Рамат Ган қаласының Тель-А-Шомер ауданындағы "Шиба" медициналық орталығына жеткізілді.

This is what we’ve been fighting for, for over 471 days. Welcome home Emily, Doron and Romi 🇮🇱 pic.twitter.com/VIXyaP1ntY