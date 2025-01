Аляскіде жойғыш ұшақ апатқа ұшырады

AP News ақпаратынша, әуе апаты "Эйлсон" әуе күштері базасындағы жаттығу рейсі кезінде болған. Кадрларда ұшақтың ауада айналып барып құлағанын көруге болады. Қатты соққымен жерге түскен техника бірден жарылған. Бұл ретте, ұшқыш катапультацияға үлгерді, қазір ол ауруханаға жатқызылды.

An F-35A Multirole Fighter Jet with the U.S. Air Force’s 354th Fighter Wing, stationed at Eielson Air Force Base near Fairbanks, Alaska crashed earlier today near the Base’s Runway. The Pilot was able to safely eject, and was not injured in the Incident. pic.twitter.com/DTNpgV91L8