Таиландта турист толы автобус жардан құлады

BrightTV мәліметінше, жол апаты Пхукеттегі Карон – Патонг асуында болған.

Апат салдарынан тоғыз адам зардап шекті. Оқиға орнында құтқару қызметтері жұмыс істеп жатыр.

Zakon.kz редакциясы ҚР СІМ-ге апатқа ұшыраған автобус ішінде қазақстандықтардың бар-жоғыра қатысты сауал жолдап қойды.

8 people suffered from minor injuries on Sat when a bus fell from a hilly road in #Phuket. The accident occurred in Karon district. 4 Chinese, 2 Rissians, a German, & 2 Thais, including the driver, were injured. 4 were taken to Patong hospital while others were OK. #Thailand pic.twitter.com/i6yNdJYWWH