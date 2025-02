Еуропада Украина бойынша тағы бір шұғыл саммит өтпек

Бұл жайлы ЕО кеңесшісі Антонио Кошта 23 ақпанда өзінің Х парақшасында мәлімдеді. Оның айтуынша, саммит 6 наурызға жоспарланған. Күн тәртібіндегі негізгі мәселе, Украина жағдайы мен Еуропадағы қорғаныс қауіпсіздігі.

Кошта кеңес кезінде келесі мәселелерді шешуге дең қойылатынын атап өтті.

Ол сондай-ақ Еуроодақ басшысы Урсула фон дер Ляйенмен және ел басшыларымен 6 наурызда шешім қабылдауға дайын болу үшін жұмысын жалғастыратынын атап өтті.

I have decided to convene a special European Council on 6 March.



We are living a defining moment for Ukraine and European security.



In my consultations with European leaders, I’ve heard a shared commitment to meet those challenges at EU level: strengthening European Defence…