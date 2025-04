Грекияның туристік аралдары қарғын су астында қалды

2025 жылдың 31 наурызында Парикия мен Наусса аймақтарында нөсер жауын құйып, су тасқыны орын алды. Табиғи апат Миконос аралында алдыңғыларымен салыстырғанда әлсізірек болса да, су үй-жайға кіріп, жолындағылардың бәрін жайпап келуде.

Severe weather is affecting the Greek islands of Paros and Mykonos, turning roads into raging torrents.



Vehicle movement has been prohibited on both islands due to dangerous conditions.



In Paros, flooding has swept away debris and vehicles, with rescue operations underway.… pic.twitter.com/ehyRfGVP4H