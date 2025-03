Иранда хиджаб кимеген әйелді қамшының астына алды, бұған қоса ол 18 айға түрмеге қамалды

Daily Mail жазуынша, бұл "Гилак" әйелдер қозғалысының мүшесі және бұрынғы саяси тұтқын болып табылатын Тегеран университетінің 29 жастағы магистрантын қудалаудың бірінші оқиғасы емес.

Бұл жолы үкім мыналарды қамтиды:

Iranian activist is sentenced to 178 lashes and 18 months in prison after she was arrested for not wearing a hijab https://t.co/LATP1Envnd