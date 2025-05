Көп оқушыны басып өткен жапон азаматы жан түршігерлік мәлімдеме жасады

28 жастағы жүргізуші кісі өлтіруге оқталған деген күдікпен қамауға алынды, деп хабарлайды Kyodo ақпарат агенттігі. Ер адам полицияға тағылған айыппен келісетінін айтты.

In Osaka, a 28-year-old man was arrested after allegedly driving into seven schoolchildren in the Nishinari district, injuring them. #Japan



All kids are conscious and hospitalized. Suspect (Yuzuki Yazawa), held for attempted murder, reportedly said, "I hated everything, so I…"