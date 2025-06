Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты үш ел әуе кеңістігін жапты

Flightradar24 қызметінің мәліметінше, БАӘ үстінен ұшуға тыйым салынған.

Flyadeal #F3513 appears to be the lone aircraft still deciding what to do now that Qatar and UAE airspace is closed. https://t.co/h9drqb0lDM pic.twitter.com/Js2tk23TuW

Сондай-ақ BNA агенттігінің хабарлауынша, Бахрейн билігі де әуе кеңістігін уақытша жапқанын мәлімдеді.

Бұдан бөлек, Ирак та әуе кеңістігін жабатыны белгілі болды.

Авиация сарапшысы Алекс Мачерас X әлеуметтік желісінде бұл жағдайға қатысты пікір білдірді.

Оның айтуынша, рейстер оңтүстікке қарай бағыт өзгертуде. Маршруттар ұзаруда. Жанармай шығыны артуда.

Middle Eastern airspace — especially over Iran and Iraq — is one of the most critical aviation corridors in the world. It’s the direct bridge between Europe & Asia. When it closes, the ripple effects are felt around the world.



Flights are pushed further south. Routes become… pic.twitter.com/9oSmiW60d3