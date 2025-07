Иранда сот ғимаратына лаңкестер шабуыл жасап, бес адам қаза тапты

Fars агенттігінің хабарлауынша, содырлар бейбіт тұрғындарға да ретсіз оқ жаудырған. Опат болғандардың арасында бір әйел мен жаңа туған сәби де бар.

Кейбір жаралылардың жағдайы ауыр екені де айтылады. Куәгерлер қаскөйлердің алдымен ғимарат ішінде оқ жаудырғанын жеткізген.

Footage showed the first moments of clashes between IRGC Quds forces and terrorists attacking the courthouse in Zahedan. pic.twitter.com/U5vQedASaf