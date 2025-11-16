Пәкістанда пиротехникалық нысанда жарылыс болып, төрт адам қаза тапты
Пәкістанның оңтүстігінде пиротехникалық заттар жасап шығаратын зауытта болған жарылыс салдарынан төрт адам қаза тауып, 11 адам жарақат алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлеуметтік желіде жарияланған видеодан жаңажылдық отшашулар шығаратын Синд провинциясындағы Хайдарабад қаласында талқандалған ғимараттан шыққан қалың қара түтінді көруге болады.
Қалалық полиция бастығы Адиль Чандио құтқарушылар қаза тапқандар мен зардап шеккендерді ауруханаға жеткізгенін мәлімдеді, деп жазады ABC.
Жарылыстың неден туындағаны әлі белгісіз, - дейді Чандио. Синд үкіметі тергеу зауыттың отшашу шығаруға рұқсаты бар-жоғын және қауіпсіздік шараларын сақтаған-сақтамағанын анықтайтынын хабарлады.
Пәкістанда пиротехникалық нысандарда жарылыс жиі болып тұрады. Тамыз айында оңтүстіктегі портты қала - Карачиде пиротехникалық қоймадағы жарылыс салдарынан бес адам қаза тапқан.
