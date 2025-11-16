#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
522.19
606.42
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
522.19
606.42
6.47
Әлем

Пәкістанда пиротехникалық нысанда жарылыс болып, төрт адам қаза тапты

Отшашу, Пәкістан, зауыт, жарылыс, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2025 10:43 Сурет: pixabay
Пәкістанның оңтүстігінде пиротехникалық заттар жасап шығаратын зауытта болған жарылыс салдарынан төрт адам қаза тауып, 11 адам жарақат алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желіде жарияланған видеодан жаңажылдық отшашулар шығаратын Синд провинциясындағы Хайдарабад қаласында талқандалған ғимараттан шыққан қалың қара түтінді көруге болады.

Қалалық полиция бастығы Адиль Чандио құтқарушылар қаза тапқандар мен зардап шеккендерді ауруханаға жеткізгенін мәлімдеді, деп жазады ABC.

Жарылыстың неден туындағаны әлі белгісіз, - дейді Чандио. Синд үкіметі тергеу зауыттың отшашу шығаруға рұқсаты бар-жоғын және қауіпсіздік шараларын сақтаған-сақтамағанын анықтайтынын хабарлады. 

Пәкістанда пиротехникалық нысандарда жарылыс жиі болып тұрады. Тамыз айында оңтүстіктегі портты қала - Карачиде пиротехникалық қоймадағы жарылыс салдарынан бес адам қаза тапқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Иранда шахтада жарылыс болып, 50 адам қаза тапты
15:52, 22 қыркүйек 2024
Иранда шахтада жарылыс болып, 50 адам қаза тапты
Түркияда зымыран жасап шығаратын зауытта жарылыс болып, бес адам қаза тапты
15:05, 10 маусым 2023
Түркияда зымыран жасап шығаратын зауытта жарылыс болып, бес адам қаза тапты
АҚШ-та әскери зауытта жарылыс болып, бірнеше адам қаза тапты
22:55, 10 қазан 2025
АҚШ-та әскери зауытта жарылыс болып, бірнеше адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: