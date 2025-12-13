#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
522.38
612.6
6.54
Қоғам

Қарағанды облысындағы кафеде болған жарылыс: екі адам қаза тауып, 11 адам жарақат алды

Қарағанды облысындағы кафеде болған жарылыс: екі адам қаза тауып, 11 адам жарақат алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.12.2025 09:19 Сурет: Zakon.kz
Қарағанды облысындағы кафеде болған жарылыс салдарынан екі адам қаза тауып, тағы 11 адам ауруханаға жатқызылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, шамамен 200 шаршы метр аумақта шатыр құлап, соған байланысты үйінділерді аршу жұмыстары жүргізілген.

Өрт толықтай 300 шаршы метр аумақта сөндірілді.

"Газ баллоны жарылысының алдын ала себебі — газбен жабдықтау жүйелерін, оның ішінде тұрмыстық газ баллондарын қауіпсіз пайдалану талаптарының бұзылуы", - деп хабарлады Төтенше жағдайлар министрлігі.

Оқиға салдарынан екі адам қаза тауып, он бір адам аудандық ауруханаға медициналық көмек көрсету үшін жеткізілді.

Еске салайық, бұған дейін Қарағанды облысы Шет ауданы Мойынты станциясында орналасқан бір кафеде газ баллоны жарылып, соның салдарынан өрт шыққанын хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қарағанды облысында жолаушылар автобусы жүк көлігімен соқтығысты
13:15, Бүгін
Қарағанды облысында жолаушылар автобусы жүк көлігімен соқтығысты
Пәкістанда пиротехникалық нысанда жарылыс болып, төрт адам қаза тапты
10:43, 16 қараша 2025
Пәкістанда пиротехникалық нысанда жарылыс болып, төрт адам қаза тапты
Жетісу облысында жол апаты салдарынан үш адам қаза тауып, екі адам жарақат алды
18:41, 27 наурыз 2023
Жетісу облысында жол апаты салдарынан үш адам қаза тауып, екі адам жарақат алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: