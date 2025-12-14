#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Оқиғалар

Алматы облысында тау басына шығып алған екі турист қиын жағдайға тап болған

Тау, Алматы облысы, Талғар ауданы, турист, құтқару, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.12.2025 09:55 Сурет: ҚР ТЖМ
Талғар ауданы, Башута шыңына көтерілген 1987 және 1997 жылы туған екі ер адам өздігінен төмен түсе алмай, құтқарушылар көмегіне жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметі Алматы облысының 112 қызметіне осындай хабарлама келіп түскенін нақтылайды. 

Құтқарушылар жәрдем сұраушыларға жедел жетіп, олардың төменге, тау-шаңғы курортына дейін түсуге көмектесті.

"ТЖМ тауға шықпас бұрын өз тәжірибеңіз бен физикалық мүмкіндіктеріңізді ескере отырып маршрутты жоспарлау қажеттігін еске салады", делінген төтеншеліктер хабарламасында.

Айта кетсек, "Shymbulak"-та қысқы маусым ашылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мұғалім шыңына шыққан ер адам қиын жағдайға тап болып, құтқарушылардан көмек сұрады
19:15, 27 қазан 2025
Мұғалім шыңына шыққан ер адам қиын жағдайға тап болып, құтқарушылардан көмек сұрады
Алматы облысында екі ер адам тауға шығып, адасып кетті
12:06, 18 тамыз 2024
Алматы облысында екі ер адам тауға шығып, адасып кетті
Алматы тауларында үш турист құтқарылды
21:35, 29 мамыр 2023
Алматы тауларында үш турист құтқарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: