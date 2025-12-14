Алматы облысында тау басына шығып алған екі турист қиын жағдайға тап болған
Талғар ауданы, Башута шыңына көтерілген 1987 және 1997 жылы туған екі ер адам өздігінен төмен түсе алмай, құтқарушылар көмегіне жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметі Алматы облысының 112 қызметіне осындай хабарлама келіп түскенін нақтылайды.
Құтқарушылар жәрдем сұраушыларға жедел жетіп, олардың төменге, тау-шаңғы курортына дейін түсуге көмектесті.
"ТЖМ тауға шықпас бұрын өз тәжірибеңіз бен физикалық мүмкіндіктеріңізді ескере отырып маршрутты жоспарлау қажеттігін еске салады", делінген төтеншеліктер хабарламасында.
Айта кетсек, "Shymbulak"-та қысқы маусым ашылды.
