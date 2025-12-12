#Халық заңгері
Қоғам

Қарағанды облысындағы кафеде газ баллоны жарылды: зардап шеккендер бар

Қарағанды облысында кафеде газ баллоны жарылды: зардап шеккендер бар, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 22:23 Сурет: Zakon.kz
Қарағанды облысы Шет ауданы Мойынты станциясында орналасқан бір кафеде газ баллоны жарылып, соның салдарынан өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, алғашқы бөлімшелер жеткен кезде кафені толық өрт шалған.

"Қазіргі уақытта зардап шеккендер жақын маңдағы аудандық ауруханаға жеткізіліп жатыр, онда оларға төсек орындары дайындалған және қажетті медициналық көмек көрсетіледі", - делінген хабарламада.

Оқиғаның себептері мен мән-жайы анықталып жатыр.

Еске салайық, бұған дейін Алматыдағы пойызда 52 адам уланғанын хабарлаған едік.

Айдос Қали
