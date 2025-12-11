Алматыдағы пойызда уланған 52 адамның 10-ы балалар, 2 бүлдіршін реанимацияда
Ресми ақпаратқа сәйкес, 2025 жылдың 11 желтоқсанында апат орнына 13 жедел жәрдем бригадасы жіберілген.
Жалпы, 52 адам зардап шеккен, олардың ішінде балалар бар.
"Барлық зардап шеккендер стационарлардың қабылдау бөлімшелеріне жеткізіліп, тексеруден өтіп, қажетті медициналық көмек көрсетілді. Нәтижесінде 10 бала стационарға жатқызылды, олардың 2 реанимация бөлімінде, қалғандары профильдік бөлімдерде", – деп хабарлады Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі.
Қалған науқастар тексеруден өтіп, қажетті көмек алған соң амбулаториялық емге жіберілген. Госпитализацияланған науқастардың жағдайы дәрігерлердің бақылауында, барлығы қажетті медициналық көмекпен қамтамасыз етілген.
Бұған дейін әлеуметтік желілерде оқиға Алматы-2 вокзалында орын алды деп ақпарат тараған. Алайда "Қазақстан темір жолы" компаниясының баспасөз қызметі дереу мәлімдеме жасады:
"Газбен улану оқиғасы туралы тараған ақпаратқа байланысты хабарлаймыз: бұл оқиға ұлттық тасымалдаушыға қатысы жоқ. Уланған пойыз жолаушылар тасымалы компаниясына жатпайды және жеке тасымалдаушыға тиесілі. Вагон киностудияға түсірілім үшін берілген", – деп хабарлады компания өкілдері.
Барлық жағдайлар құзырлы органдар тарапынан тексерілуде.
