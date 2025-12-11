#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Оқиғалар

Алматыдағы пойызда уланған 52 адамның 10-ы балалар, 2 бүлдіршін реанимацияда

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 16:45 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы пойызда газбен улану оқиғасына қатысты зардап шеккендердің жағдайы жөнінде мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратқа сәйкес, 2025 жылдың 11 желтоқсанында апат орнына 13 жедел жәрдем бригадасы жіберілген.

Жалпы, 52 адам зардап шеккен, олардың ішінде балалар бар.

"Барлық зардап шеккендер стационарлардың қабылдау бөлімшелеріне жеткізіліп, тексеруден өтіп, қажетті медициналық көмек көрсетілді. Нәтижесінде 10 бала стационарға жатқызылды, олардың 2 реанимация бөлімінде, қалғандары профильдік бөлімдерде", – деп хабарлады Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі.

Қалған науқастар тексеруден өтіп, қажетті көмек алған соң амбулаториялық емге жіберілген. Госпитализацияланған науқастардың жағдайы дәрігерлердің бақылауында, барлығы қажетті медициналық көмекпен қамтамасыз етілген.

Бұған дейін әлеуметтік желілерде оқиға Алматы-2 вокзалында орын алды деп ақпарат тараған. Алайда "Қазақстан темір жолы" компаниясының баспасөз қызметі дереу мәлімдеме жасады:

"Газбен улану оқиғасы туралы тараған ақпаратқа байланысты хабарлаймыз: бұл оқиға ұлттық тасымалдаушыға қатысы жоқ. Уланған пойыз жолаушылар тасымалы компаниясына жатпайды және жеке тасымалдаушыға тиесілі. Вагон киностудияға түсірілім үшін берілген", – деп хабарлады компания өкілдері.

Барлық жағдайлар құзырлы органдар тарапынан тексерілуде.

Сонымен қатар, 2025 жылдың 9 желтоқсанында Алматыда Төле би даңғылы бойымен автобус жүргізушісі белгіленген жаяу жүргінші өткелінен өтіп бара жатқан қызды қағып, зардап шеккенді ауруханаға жеткізген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда автобус адамдарды қағып кетті: жүргізуші мен зардап шеккендердің жағдайы белгілі болды
13:00, 23 желтоқсан 2023
Алматыда автобус адамдарды қағып кетті: жүргізуші мен зардап шеккендердің жағдайы белгілі болды
Алматыдағы екі автобус апаты: зардап шеккендердің жағдайы туралы не белгілі
14:59, 11 наурыз 2024
Алматыдағы екі автобус апаты: зардап шеккендердің жағдайы туралы не белгілі
Алматыда автобус екі жаяу жүргіншіні қақты: Зардап шеккендердің бірі комада жатыр
19:01, 13 қыркүйек 2023
Алматыда автобус екі жаяу жүргіншіні қақты: Зардап шеккендердің бірі комада жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: