Қытайда жаңа вирустың таралуына байланысты жаппай шектеулер қайта қолға алынып жатыр

ABC News-тің хабарлауынша, 10 миллионнан астам тұрғыны бар Фошань қаласында аурухана төсектерінде жатқан науқастардың бетін москит торларымен жауып қойған.

Жергілікті билік, әзірге ауру жұқтырған адамдардың дерті жеңіл жүріп жатқанын және науқастардың 95%-ы бір аптаның ішінде ауруханадан босап шығып жатқанын хабарлайды.

Чикунгунья вирусы тістеуік тұқымдасының масаларының шағуы арқылы берілетін тогавирустар тұқымдасының Alphavirus арбовирусы болып табылады. Одан дене қызуы көтеріліп, буындар қатты ауырады, оның үстіне бұл белгілер бірнеше жыл бойы жүріп алуы мүмкін. Вирустың адамнан адамға жұқтырпайтыны белгілі.

Әлеуметтік желіде аймақта масаларды жаппай улау шаралары жүргізіліп жатқаны айтылады. Дрондардың көмегімен олар қаладағы қозғалыс тәртібін бақылауда.

