2026 жылдың басты түсі жарияланды
Pantone Color Institute атқарушы директоры Литрис Айсманның сөзінше, түстер саласындағы зерттеу және болжаумен айналысатын бөлімдер бұл түсті "жаңа бастамамен байланыстырады және бәрін қайтадан бастауға деген ұмтылысты білдіреді".
Pantone-ның X әлеуметтік желісіндегі жазбасында бұл түс "қауырсын сияқты жеңіл, тыныштық пен айқындық алып келетін, шығармашылыққа дем беретін бейтарап ақ – қарбалас әлемге тыныс сыйлайтын реңк" деп сипатталған.
Бұлт биі реңкінің басты ерекшелігі – оның мінсіз колористикалық бейтараптығы: не суық түс емес, не жылы емес.
Институт вице-президенті Лори Прессманның айтуынша, "қанығырақ ақ түс стерильділік пен оқшаулануды еске салуы мүмкін".
Сонымен қатар, бұл түс тез өзгеріп жатқан әлем жағдайында қоғамның тыныштыққа деген ортақ талпынысын білдіреді.
