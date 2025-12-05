#Халық заңгері
Әлем

2026 жылдың басты түсі жарияланды

2026 жылдың басты түсі жарияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 12:46 Сурет: x/pantone
Pantone нұсқасы бойынша 2026 жылдың түсі – "Cloud Dancer" ("Бұлт биі") деп аталған бейтарап ақ түс. Сарапшылардың айтуынша, бұл реңк тыныштық пен сабыр сезімін туғызады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Pantone Color Institute атқарушы директоры Литрис Айсманның сөзінше, түстер саласындағы зерттеу және болжаумен айналысатын бөлімдер бұл түсті "жаңа бастамамен байланыстырады және бәрін қайтадан бастауға деген ұмтылысты білдіреді".

Pantone-ның X әлеуметтік желісіндегі жазбасында бұл түс "қауырсын сияқты жеңіл, тыныштық пен айқындық алып келетін, шығармашылыққа дем беретін бейтарап ақ – қарбалас әлемге тыныс сыйлайтын реңк" деп сипатталған.

Бұлт биі реңкінің басты ерекшелігі – оның мінсіз колористикалық бейтараптығы: не суық түс емес, не жылы емес.

Институт вице-президенті Лори Прессманның айтуынша, "қанығырақ ақ түс стерильділік пен оқшаулануды еске салуы мүмкін".

Сонымен қатар, бұл түс тез өзгеріп жатқан әлем жағдайында қоғамның тыныштыққа деген ортақ талпынысын білдіреді.

Бұған дейін Жаңа Зеландияда ер адамның құны 20 мың доллар тұратын әшекейді жұтып қойғанын жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
