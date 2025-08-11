#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
Әлем

Армения мен Әзербайжан жер дауынан ресми түрде бас тартатындарын растады

Келісім, Армения, Әзербайжан, декларация, Вашингтон, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 18:57 Сурет: mfa.gov.az
Армения мен Әзербайжан Сыртқы істер министрліктері 8 тамызда Вашингтонда қол қойылған "Армения Республикасы мен Әзербайжан Республикасы арасындағы бейбітшілік пен мемлекетаралық қатынастарды орнату туралы" келісімнің мәтіндерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжат 17 тармақты қамтиды және президенттер қол қойғаннан кейін күшіне енеді.

Жобаға сәйкес, тараптар егемендікті, аумақтық тұтастықты, халықаралық шекаралардың мызғымастығын және бір-бірінің саяси тәуелсіздігін мойындайды және құрметтейді. КСРО кезеңіндегі республикалардың шекаралары халықаралық шекаралармен анықталды.

Келісімде Әзербайжан мен Арменияның болашақта бір-біріне территорияға қатысты талаптары жоқ және оны мәселе ретінде көтермейтіндігі де бекітіліп, көрсетілген.

Елдер арасындағы бейбіт қатынастар туралы декларацияға Армения мен Әзербайжан басшылары 2025 жылдың 8 тамызында, жұмада Вашингтонда АҚШ президенті Дональд Трамптың қатысуымен қол қойды. Бұған дейін Америка президенті екі мемлекеттің көпжылдық қақтығысына нүкте қоюы керектігін айтқан болатын.

10 тамызда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжан басшысымен телефон арқылы сөйлесті. Ол Ильхам Әлиевті АҚШ президенті Дональд Трамптың белсенді және тиімді көмегімен Вашингтонда Әзербайжан мен Армения арасындағы қақтығысты бейбіт жолмен шешу туралы тарихи декларацияға қол қоюымен құттықтап, жылы лебізін білдірді. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Трамп Путинмен кездесер алдында бірнеше маңызды мәлімдеме жасады
Әлем
21:50, 11 тамыз 2025
Трамп Путинмен кездесер алдында бірнеше маңызды мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: