Әлем

Зеленский Трамптың Ресеймен аумақтарды айырбастау туралы ұсынысына пікір білдірді

2025 жылғы 9 тамызда Украина президенті Владимир Зеленский АҚШ-тың бұрынғы президенті Дональд Трамптың Ресеймен "кейбір аумақтарды айырбастау" туралы ұсынысына пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 9 тамызда Украина президенті Владимир Зеленский АҚШ-тың бұрынғы президенті Дональд Трамптың Ресеймен "кейбір аумақтарды айырбастау" туралы ұсынысына пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

NBC News мәліметінше, бұл пікір Трамптың Truth Social желісінде Ресей президенті Владимир Путинмен көптен күткен кездесуінің келесі жұма күні Аляскада өтетінін жариялағаннан кейін айтылған.

"Украинаның аумақтық мәселесіне қатысты жауап ел Конституциясында бар. Одан ешкім бас тарта алмайды және шегінбейді. Украин халқы өз жерін басқыншыларға бермейді", – деді Зеленский сенбі күні таңертең Telegram парақшасында.

Кездесудің нақты уақыты мен орны, сондай-ақ оған Зеленскийдің қатысатыны туралы ақпарат әлі белгісіз.

Бұған дейін Трамптың Путинмен кездесер алдында бірнеше маңызды мәлімдеме жасағанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
