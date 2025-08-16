#Қазақстан
Әлем

Украина президенті Трамппен 18 тамызда Вашингтонда кездеспек

Украина президенті, Дональд Трамп, 18 тамыз, Вашингтон, кездесу, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.08.2025 14:25
Украина президенті Владимир Зеленский 2025 жылдың 18 тамызында Вашингтонда АҚШ президенті Дональд Трамппен кездеседі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Украина басшысы АҚШ президентімен сөйлескеннен кейін Telegram арнасында мәлімдеді. Ол Ресеймен арадағы атысты доғару жайын талқылауды жоспарлап отырғанын да атап өтті.

Зеленский Трамппен алдымен жекелей, содан кейін Еуропалық көшбасшылардың қатысуымен сөйлескенін жеткізді. Әңгіме 1,5 сағаттан астам уақытқа созылды. Трамп Зеленскийге Ресей президенті Владимир Путинмен Аляскадағы кездесуі және арадағы әңгіменің негізгі бөліктері туралы хабарлады.

"Украина бейбітшілік үшін барынша өнімді жұмыс істеуге дайын екенін тағы да растайды", - деп атап өтті Зеленский өз  жазбасында.

Сондай-ақ ол Трамптың Украина, АҚШ және Ресей Федерациясы басшыларының үшжақты саммитін өткізу туралы ұсынысын қолдағанын мәлімдеді. Ол келіссөздердің барлық кезеңдеріне еуропалық әріптестердің болуының маңыздылығын атап өтті.

Бұған дейін ресми Кремль осындай ықтимал кездесуге қатысты түсініктеме беріп, әзірге үшжақты келіссөздер жүргізу жоспарлары қарастырылмағанын айтқан.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Трамп Зеленскиймен және еуропалық елдердің көшбасшылармен сөйлескеннен кейін мәлімдеме жасады
Әлем
16:18, Бүгін
Трамп Зеленскиймен және еуропалық елдердің көшбасшылармен сөйлескеннен кейін мәлімдеме жасады
Кремль Путин, Трамп және Зеленский кездесуінің ықтималдылығына қатысты пікір білдірді
Әлем
12:13, Бүгін
Кремль Путин, Трамп және Зеленский кездесуінің ықтималдылығына қатысты пікір білдірді
Трамп Аляскадағы кездесуден кейін сұқбат беріп, Зеленскийге кеңес берді
Әлем
09:47, Бүгін
Трамп Аляскадағы кездесуден кейін сұқбат беріп, Зеленскийге кеңес берді
