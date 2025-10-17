#Қазақстан
Әлем

Зеленский Трамппен кездесуге АҚШ-қа ұшып келді

Владимир Зеленский и Дональд Трамп, Дональд Трамп и Владимир Зеленский, Зеленский и Трамп, Трамп и Зеленский , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 10:42 Фото: president.gov.ua
Украина президенті Владимир Зеленский АҚШ-қа америкалдық әріптесі Дональд Трамппен келіссөздер жүргізу үшін ұшып келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Владимир Зеленскийдің Telegram-арнасындағы мәліметінше, мемлекет басшылары кездесуді 17 қазанда өткізбекші. Онда көшбасшылар Tomahawk зымырандарының ықтимал жеткізілімін талқылайды.

Сондай-ақ, 16 қазанда АҚШ қорғаныс компанияларының өкілдерімен кездесулер өтетіні белгілі болды, онда Тараптар әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелерін (Әуе қорғанысы) жеткізуді талқылайды.

Бұған дейін АҚШ-та Қорғаныс министрінің ұшағы апатты сигнал беріп, шұғыл қонуға мәжбүр болғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
