Зеленский Вашингтонға ұшып келді
Сурет: Telegram/Zelenskiy/Official
Украина президенті Владимир Зеленский АҚШ-қа келгенін мәлімдеді. Ол дүйсенбі, 18 тамыз күні америкалық әріптесі Дональд Трамппен кездеседі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы ол өзінің Telegram-арнасында жазды.
"Вашингтонға келіп жеттім. Ертең АҚШ президентімен кездесу. Сондай-ақ, ертең еуропалық лидерлермен де сөйлесеміз. АҚШ президентіне шақырғаны үшін ризамын", – деп жазды Зеленский.
Ол Украина ұзақ мерзімді бейбітшілікке ұмтылатынын атап өтті.
"Мен Американың және біздің еуропалық достарымыздың ортақ күші Ресейді шынайы бейбітшілікке мәжбүрлейді деп үміттенемін", – деді Зеленский.
Бұған дейін біз Украина президенті Владимир Зеленскийдің АҚШ басшысы Дональд Трамппен 2025 жылғы 18 тамызда Вашингтонда кездесу өткізетінін хабарлаған едік.
