Әлем

Португалия астанасында фуникулер рельстен шығып кетіп, апатқа ұшырады – қаза тапқандар бар

Португалия астанасында фуникулер рельстен шығып кетіп, апатқа ұшырады – қаза тапқандар бар, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 10:27 Сурет: бейнежазба скриншоты
Туристер арасында танымал Лиссабондағы Gloria фуникулері рельстен шығып кетіп, апатқа ұшырады. Кейбір шетелдік БАҚ үш адамның қаза тапқанын жазып жатыр, алайда бұл ақпарат әлі ресми түрде расталған жоқ, деп хабарлайды Zakon.kz.

Arab News басылымының мәліметінше, шамамен 20 адам зардап шеккен.

Әлеуметтік желілерде тараған бейнелерде Лиссабон қаласындағы төбе баурайымен жоғары-төмен жүретін, трамвайға ұқсас фуникулердің қатты бүлінгені көрінеді.

"Қазіргі таңда бірнеше адамның жарақат алғанын растай аламыз. Қаза тапқандар туралы ақпарат әзірге жоқ, біз енді ғана оқиға орнына жеттік", – деді Лиссабон қаласының өрт сөндіру қызметінің ауысым жетекшісі Паулу Соуза.

Бұған дейін Еуропаға жол тартып бара жатқан кемеде шамамен 70 адам сиқыр жасады деп айыпталып, өлім жазасына кесілгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
