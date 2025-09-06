БҰҰ Бас ассамблеясы ШЫҰ-мен ынтымақтастық жөніндегі қарарды қабылдады
Синьхуа агенттігінің хабарлауынша, Қытай ұсынған және ШЫҰ-ға мүше барлық мемлекеттерді қоса алғанда, 40-қа жуық ел қолдаған қарарда ұйымның өңірлік бейбітшілікке, дамуға, өзара сенім мен ынтымақтастыққа жәрдемдесудегі сындарлы рөлі жоғары бағаланады. Сондай-ақ, ШЫҰ-ның БҰҰ жұмысын қолдау жөніндегі күш-жігері жоғары бағаланып, екі ұйым арасындағы диалог пен ынтымақтастықты нығайтуға қолдау көрсетіледі.
ҚХРдның БҰҰ жанындағы тұрақты өкілдігінің уақытша сенімді өкілі Гэн Шуан БҰҰ БАас ассамблеясына қарардың жобасын ұсынды. Ол 24 жыл құрылғалы бері ШЫҰ "Шанхай рухын" басшылыққа ала отырып, өз дамуын жалғастырып, әлемдегі ең ірі аймақтық ұйымға айналғанын атап өтті.
Оның айтуынша, ШЫҰ-ның Тяньцзинь саммитіндегі ең маңызды оқиға ҚХР төрағасы Си Цзиньпиннің жаһандық басқару бастамасы туралы ұсынысы болды, оны барлық тараптар жылы қабылдап, белсенді түрде қолдады.
Жұма күнгі БҰҰ БА отырысында Ресей, Қырғызстан, Беларусь, Пәкістан, Иран, Камбоджа, Куба, Венесуэла және Сербия өкілдері ШЫҰ-ның Тяньцзиндегі саммитін және Қытайдың ротация ұйымына төрағалық ету кезінде жасаған жұмысын жоғары бағалады. Олар БҰҰ БА қарарының басым дауыспен қабылдануы ШЫҰ-ның халықаралық қоғамдастықтың мойындауы мен қолдауын көрсететінін атап өтті.