Оқиғалар

Тоқаевтың БҰҰ Бас Ассамблеясы 80-сессиясының Жалпы дебатындағы сөзі басталды

Тоқаевтың БҰҰ Бас Ассамблеясы 80-сессиясының Жалпы дебатындағы сөзі басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 23:58 Сурет: видео скрині
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың БҰҰ Бас Ассамблеясы 80-сессиясының Жалпы дебатындағы сөзі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің сөзі 24kz, Jibek Joly арналарынан және Ақорда әлеуметтік желілердегі парақшаларында тікелей эфирде көрсетіліп жатыр.

Еске салайық, бұған дейін Тоқаев БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясы аясындағы Жалпы дебатта сөз сөйлейтінін хабарлаған едік.

Мемлекет басшысы БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясының алаңында Люксембург Премьер-министрі Люк Фриденмен кездесті.

Сондай-ақ Тоқаев Монако Князьін елімізге ресми сапармен келуге шақырды.



Айдос Қали
