#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
536.76
630.85
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
536.76
630.85
6.45
Әлем

Ресей 11 қыркүйектен бастап заңсыз мигранттарды шығара бастайды

Ресей 11 қыркүйектен бастап заңсыз мигранттарды шығара бастайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2025 10:32 Сурет: pixabay
Бүгін, 2025 жылғы 10 қыркүйекте Ресейде мигранттарды заңдастыру мерзімі аяқталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

10 қыркүйекте Ресей Президентінің шетелдіктерге елде болу үшін заңды негіздерін жоғалтқан жағдайда құқықтық мәртебесін реттеуге мүмкіндік берген жарлығының күші жойылады. Бейсенбіден бастап заңсыз мигранттарға қатысты кейбір құқықтарды шектеу шаралары қолданыла бастайды, соның ішінде болашақта Ресейге кіруге тыйым салу да бар.

Оларға некеге тұруға немесе ажырасуға тыйым салынады. Заңсыз мигранттар баласын балабақшаға немесе оқу орнына орналастыра алмайды, көлік жүргізу құқығынан айырылады, сондай-ақ күнделікті өмірде қажет өзге де қызметтерді ала алмайды.

Бұған дейін мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауында үкіметке ел ішіндегі және шетелдегі көші-қон ағымының есебін жүргізетін цифрлық жүйе енгізуді тапсырғанын жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Шымкентте танымал брендтің "жалған" майы сатылып келген
10:51, Бүгін
Шымкентте танымал брендтің "жалған" майы сатылып келген
"Аутизмі бар балаларды өлтіруге шақырды": Алматы полициясы қылмыстық іс қозғады
09:35, Бүгін
"Аутизмі бар балаларды өлтіруге шақырды": Алматы полициясы қылмыстық іс қозғады
"Барыс" ресейлік "Амурды" ұтып, турнирлік кестеде көш бастады
22:38, 09 қыркүйек 2025
"Барыс" ресейлік "Амурды" ұтып, турнирлік кестеде көш бастады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: