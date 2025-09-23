Салықтар мен төлемдерді төлеу мерзімі 24 және 25 қыркүйекте аяқталады
Қазақстанда 2025 жылғы 24 және 25 қыркүйекте салықтар мен төлемдерді төлеу мерзімі аяқталады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Параграф" АЖ еске салады, 25 қыркүйекке дейін мына төлемдерді жасау қажет:
Төлеу қажет:
- Шетелдік қызметкерлерге берілген табыстардан жеке табыс салығы (ЖТС);
- Тамыз айында есептен шығу кезінде берілетін жою декларациясы бойынша қосылған құн салығы (ҚҚС).
2025 жылғы қыркүйек үшін:
- Корпоративтік табыс салығы (КТС) бойынша аванстық төлемдер;
- Сыртқы (визуалды) жарнама орналастыруға арналған төлем.
2025 жылғы тамыз үшін:
- Төлем көзіне ұсталып қалатын КТС пен ЖТС;
- Табыстар мен мүлік туралы декларация бойынша ЖТС;
- Арнайы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлердің табысынан ЖТС;
- Әлеуметтік салық;
- Бірыңғай төлем;
- Міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ), міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ), жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (ЖМЗЖ), әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС), ерікті әлеуметтік медициналық сақтандыру (ЕАМС).
Қосымша ағымдағы төлемдер:
- Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем;
- Қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланысты пайдаланғаны үшін төлем;
- Кейбір қызмет түрлерімен айналысуға берілген лицензияны пайдаланғаны үшін төлем (ойын бизнесі, алкоголь өнімдері);
- Жер пайдалану шарты тамыз айында жасалған жағдайда, жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем.
