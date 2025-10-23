#Қазақстан
Қаржы

Қазақстанда салықтар мен төлемдердің төлеу мерзімі 24 және 28 қазанда аяқталады

23.10.2025 16:41
Қазақстанда 2025 жылғы 24 және 28 қазан күндері салықтар мен басқа да төлемдерді төлеу мерзімі аяқталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Параграф" ақпараттық жүйесі еске салады, 25 қазанға дейін төлеу қажет:

  • шетелдік персоналдан алынған жеке табыс салығы (ЖТС);
  • ликвидациялық декларация бойынша ҚҚС (қыркүйекте есептен шығару кезінде).

28 қазанға дейін төленуі тиіс:

2025 жылғы қазан үшін:

  • Кәсіпкерлік табыс салығы бойынша алдын ала төлемдер;
  • Ашық (визуалды) жарнама орналастыру төлемі.

2025 жылғы қыркүйек үшін:

  • Кәсіпкерлік табыс салығы (КТС) және жеке табыс салығы (ЖТС) көзделген төлемнен;
  • Жеке кәсіпкерлердің СЖҚ бойынша ЖТС;
  • әлеуметтік салық, біріккен төлем, міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ, ОППВ), әлеуметтік аударымдар, МӘМС және ЖМӘМС.

Сонымен қатар төлеу қажет:

  • жерді пайдалану үшін төлем – қыркүйекте жер пайдалану келісімшарты жасалған жағдайда;
  • радиожиілік спектрін пайдалану төлемі – қыркүйекте рұқсат алынған жағдайда.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Соңғы
Танымал
