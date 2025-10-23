Қазақстанда салықтар мен төлемдердің төлеу мерзімі 24 және 28 қазанда аяқталады
Қазақстанда 2025 жылғы 24 және 28 қазан күндері салықтар мен басқа да төлемдерді төлеу мерзімі аяқталады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Параграф" ақпараттық жүйесі еске салады, 25 қазанға дейін төлеу қажет:
- шетелдік персоналдан алынған жеке табыс салығы (ЖТС);
- ликвидациялық декларация бойынша ҚҚС (қыркүйекте есептен шығару кезінде).
28 қазанға дейін төленуі тиіс:
2025 жылғы қазан үшін:
- Кәсіпкерлік табыс салығы бойынша алдын ала төлемдер;
- Ашық (визуалды) жарнама орналастыру төлемі.
2025 жылғы қыркүйек үшін:
- Кәсіпкерлік табыс салығы (КТС) және жеке табыс салығы (ЖТС) көзделген төлемнен;
- Жеке кәсіпкерлердің СЖҚ бойынша ЖТС;
- әлеуметтік салық, біріккен төлем, міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ, ОППВ), әлеуметтік аударымдар, МӘМС және ЖМӘМС.
Сонымен қатар төлеу қажет:
- жерді пайдалану үшін төлем – қыркүйекте жер пайдалану келісімшарты жасалған жағдайда;
- радиожиілік спектрін пайдалану төлемі – қыркүйекте рұқсат алынған жағдайда.
