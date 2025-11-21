#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Қоғам

25 және 26 қарашаға дейін қандай салықтарды төлеу қажет

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 11:22 Фото: freepik
Қазақстанда 2025 жылғы 24 және 25 қарашада 2025 жылдың 3-тоқсаны үшін салықтар мен төлемдерді төлеу мерзімі аяқталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Параграф" АЖ еске салады, төлеу қажет:

2025 жылғы қараша үшін:

  • Кәсіпкерлік табыс салығы (КТС) бойынша аванстық төлемдер;
  • жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ағымдағы төлем;
  • сыртқы (визуалды) жарнаманы орналастырғаны үшін төлем.

2025 жылғы қазан үшін:

  • төлем көзінен ұсталған КТС және жеке табыс салығы (ЖТС);
  • арнайы салық режимін қолданатын ЖШС немесе ЖК табыстарынан ЖТС;
  • әлеуметтік салық;
  • бірыңғай төлем;
  • міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ);
  • міндетті кәсіби зейнетақы жарналары (МКЗЖ);
  • жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (ЖМЗЖ);
  • әлеуметтік аударымдар;
  • міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жарналары.

2025 жылға арналған ағымдағы төлемдер:

  • жер салығы;
  • мүлік салығы;
  • жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем.
  • 2025 жылдың 3-тоқсаны үшін:
  • бөлшек салық АСР бойынша КТС/ЖТС;
  • қосылған құн салығы (ҚҚС);
  • экспортқа салынатын ренталық салық;
  • пайдалы қазбаларды өндіру салығы;
  • ойын бизнесіне салынатын салық;
  • цифрлық майнинг үшін төлем;
  • қоршаған ортаға теріс әсер үшін төлем;
  • жер үсті су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
