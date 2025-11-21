25 және 26 қарашаға дейін қандай салықтарды төлеу қажет
Қазақстанда 2025 жылғы 24 және 25 қарашада 2025 жылдың 3-тоқсаны үшін салықтар мен төлемдерді төлеу мерзімі аяқталады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Параграф" АЖ еске салады, төлеу қажет:
2025 жылғы қараша үшін:
- Кәсіпкерлік табыс салығы (КТС) бойынша аванстық төлемдер;
- жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ағымдағы төлем;
- сыртқы (визуалды) жарнаманы орналастырғаны үшін төлем.
2025 жылғы қазан үшін:
- төлем көзінен ұсталған КТС және жеке табыс салығы (ЖТС);
- арнайы салық режимін қолданатын ЖШС немесе ЖК табыстарынан ЖТС;
- әлеуметтік салық;
- бірыңғай төлем;
- міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ);
- міндетті кәсіби зейнетақы жарналары (МКЗЖ);
- жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (ЖМЗЖ);
- әлеуметтік аударымдар;
- міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жарналары.
2025 жылға арналған ағымдағы төлемдер:
- жер салығы;
- мүлік салығы;
- жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем.
- 2025 жылдың 3-тоқсаны үшін:
- бөлшек салық АСР бойынша КТС/ЖТС;
- қосылған құн салығы (ҚҚС);
- экспортқа салынатын ренталық салық;
- пайдалы қазбаларды өндіру салығы;
- ойын бизнесіне салынатын салық;
- цифрлық майнинг үшін төлем;
- қоршаған ортаға теріс әсер үшін төлем;
- жер үсті су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем.
