Салық есептілігін тапсыру және төлемдерді төлеу мерзімі 20 қаңтарда аяқталады
Фото: freepik
Қазақстанда 2026 жылғы 20 қаңтарда салық есептілігін тапсыру және міндетті төлемдерді төлеу мерзімі аяқталады.
"Параграф" ақпараттық жүйесінің мәліметінше, 2026 жылғы 20 қаңтардан кешіктірмей төмендегі салық есептіліктерін (СЕН) тапсыру қажет:
- 328.00-нысан – 2025 жылғы желтоқсан үшін тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш;
- 851.00-нысан – жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ағымдағы төлемдер сомасын есептеу (егер жер пайдалану шарты жасалған немесе қатты пайдалы қазбаларды өндіруге лицензия 2025 жылғы желтоқсанда алынған болса);
- 870.00-нысан – қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлемдер бойынша декларация (2025 жылға 100 айлық есептік көрсеткішке дейінгі төлемдер бойынша, рұқсат 2025 жылғы желтоқсанда алынған жағдайда).
Сонымен қатар, төмендегі салықтар мен төлемдерді төлеу қажет:
- 2025 жылғы желтоқсан үшін Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі қосылған құн салығы;
- 2025 жылғы желтоқсан үшін, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтан әкелінген тауарлар бойынша акциз салығы;
- 2025 жылға қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлем (100 айлық есептік көрсеткішке дейінгі төлемдер бойынша нормативті сатып алу, рұқсат 2025 жылғы желтоқсанда алынған жағдайда);
- 2025 жылдың төртінші тоқсаны үшін ұзақ мерзімді орман пайдаланғаны үшін төлем;
- 2025 жылдың төртінші тоқсаны үшін өсімдік ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript