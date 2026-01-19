#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Құқық

Салық есептілігін тапсыру және төлемдерді төлеу мерзімі 20 қаңтарда аяқталады

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 14:27 Фото: freepik
Қазақстанда 2026 жылғы 20 қаңтарда салық есептілігін тапсыру және міндетті төлемдерді төлеу мерзімі аяқталады.

"Параграф" ақпараттық жүйесінің мәліметінше, 2026 жылғы 20 қаңтардан кешіктірмей төмендегі салық есептіліктерін (СЕН) тапсыру қажет:

  • 328.00-нысан – 2025 жылғы желтоқсан үшін тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш;
  • 851.00-нысан – жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ағымдағы төлемдер сомасын есептеу (егер жер пайдалану шарты жасалған немесе қатты пайдалы қазбаларды өндіруге лицензия 2025 жылғы желтоқсанда алынған болса);
  • 870.00-нысан – қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлемдер бойынша декларация (2025 жылға 100 айлық есептік көрсеткішке дейінгі төлемдер бойынша, рұқсат 2025 жылғы желтоқсанда алынған жағдайда).

Сонымен қатар, төмендегі салықтар мен төлемдерді төлеу қажет:

  • 2025 жылғы желтоқсан үшін Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі қосылған құн салығы;
  • 2025 жылғы желтоқсан үшін, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтан әкелінген тауарлар бойынша акциз салығы;
  • 2025 жылға қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлем (100 айлық есептік көрсеткішке дейінгі төлемдер бойынша нормативті сатып алу, рұқсат 2025 жылғы желтоқсанда алынған жағдайда);
  • 2025 жылдың төртінші тоқсаны үшін ұзақ мерзімді орман пайдаланғаны үшін төлем;
  • 2025 жылдың төртінші тоқсаны үшін өсімдік ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ҰБТ-ны қазақ тілінде тапсырған талапкерлер саны белгілі болды: алғашқы қорытынды мен күтпеген заңбұзушылықтар
15:06, Бүгін
ҰБТ-ны қазақ тілінде тапсырған талапкерлер саны белгілі болды: алғашқы қорытынды мен күтпеген заңбұзушылықтар
Салық есептілігін ұсыну және төлемдерді төлеу мерзімі 20 қаңтарда аяқталады
13:26, 17 қаңтар 2025
Салық есептілігін ұсыну және төлемдерді төлеу мерзімі 20 қаңтарда аяқталады
22 қыркүйекте салық есептілігін тапсыру және бірқатар салықтарды төлеу мерзімі аяқталады
14:13, 19 қыркүйек 2025
22 қыркүйекте салық есептілігін тапсыру және бірқатар салықтарды төлеу мерзімі аяқталады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: